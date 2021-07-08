В Башкирии создали «штрафстоянку» для бродячих коров

В Белорецком районе Башкирии власти организовали пункт временного содержания для бродячего скота — коров и лошадей. Об создании своеобразной «штрафстоянки» для животных сообщил глава района Андрей Иванюта, передает «Российская газета».

По словам Иванюты, бродячие животные зачастую ломают заборы, уничтожают посевы и становятся причиной ДТП на дорогах. Теперь их начнут отлавливать и помещать в специальные загоны, где их будут поить, кормить и охранять. Кроме того, каждую пойманную корову или лошадь осмотрит ветеринар.

В случае, если у животного обнаружат специальную бирку, сотрудники пункта размещения свяжутся с его хозяином. Если же бирка будет отсутствовать, владельца попытаются разыскать, разместив фотографию животного в социальных сетях и местных СМИ.

При этом, чтобы вернуть скот, хозяину придется оплатить расходы на ее содержание и услуги ветеринара. Первые сутки размещения на «штрафстоянке» обойдутся в 2853 рубля, последующие — по 1800 рублей. Кроме того, владельца заставят оплатить штраф за нарушение правил выпаса скота — от 1000 до 3000 рублей.