В Ставрополе на пальме появились финики впервые за 40 лет цветения

Финиковая пальма, растущая в оранжерее Ставропольского ботанического сада, дала плоды впервые за несколько десятков лет цветения. Соответствующая информация появилась на местном портале «Свое ТВ».

Сотрудники ботанического сада рассказали, что на дереве выросла небольшая ветвь, на которой появились зеленые финики. Отмечается, что пальма цвела в оранжерее 40 лет подряд, однако принесла плоды только в 2021 году. «Плоды уже почти достигли своего зрелого состояния, надеюсь, они у нас вызреют», — пояснила ученая Валентина Волкова.

Согласно материалу, помимо финиковой пальмы в Ставрополе также заплодоносило манговое дерево, которое растет в оранжерее семь лет. По словам работников ботанического сада, первое цветение растения они наблюдали два года назад, а нынешним летом на нем заметили плоды манго.

В октябре 2020 года в российской Арктике перед заморозками зацвели лилии. Жители Мурманска принялись делиться в соцсетях фотографиями цветущих не по сезону растений, а именно, лилий, гладиолусов, кувшинок и подсолнухов.