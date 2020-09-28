Россиянам спрогнозировали аномальную зиму

Синоптики спрогнозировали на территории России аномальную зиму. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

По данным специалистов, температурные аномалии будут наблюдаться с октября по март, они станут разнонаправленными — большинству жителей страны стоит ожидать февраля холоднее, чем в 2019 году, но при этом в некоторых регионах спрогнозирована температура выше нормы.

В октябре повышенную температуру стоит ожидать россиянам из западных областей Северо-Западного федерального округа, Красноярского края, Кемеровской и Иркутской областей, большей части Дальневосточного федерального округа. Холодный октябрь прогнозируется жителям южных регионов Центрального и Приволжского федеральных округов — температура будет ниже, чем в тот же период прошлого года.

В ноябре температуру выше нормы спрогнозировали жителям восточной части Северо-Западного федерального округа, севера Приволжского, Уральского и Сибирского федеральных округов, а также северо-востока Якутии. В Магаданской области и на Чукотке показатели ожидаются ниже, чем в ноябре 2019 года.

В декабре на большей части Северо-Западного федерального округа, на севере Приволжского, Уральского и Сибирского федеральных округов, а также Якутии, ожидается средняя температура выше нормы. На большей части Центрального федерального округа и Чукотке спрогнозировано установление средней температуры воздуха ниже, чем в декабре 2019 года.

В январе 2021 года в Южном, на большей части Северо-Кавказского и на юге Приволжского федерального округа ожидается температура выше нормы. Значения ниже нормы спрогнозированы для Центрального и большей части Сибирского федеральных округов. В феврале в Северо-Западном и Центральном федеральных округах, на большей части Приволжского и на севере Южного ожидается температура выше нормы. Холодный февраль стоит ждать жителям большей части России, кроме восточных регионов Дальнего Востока. В марте температура выше нормы ожидается в Центральном, Приволжском, Уральском федеральных округах, на большей части Южного и Сибирского федеральных округов, и на Чукотке. Температура ниже нормы ожидается в Центральном и Приволжском федеральных округах, а также на большей части Уральского федерального округа и в Забайкалье.

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