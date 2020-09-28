Россиянам назвали опасность дождевиков и резиновых сапог

Дождевики и резиновые сапоги опасны для здоровья. Их частое ношение может спровоцировать различные заболевания. Кроме того, носить их в мегаполисах попросту нецелесообразно, потому что дожди там идут редко и есть много мест, чтобы от них укрыться. Об этом в интервью с радио Sputnik рассказала врач-дерматолог Лариса Алексеева.

«Такая одежда вредна, в ней нарушена теплорегуляция. Может подняться артериальное давление, ткань не пропускает воздух, могут развиваться кожные болезни, невралгии, если оказаться на сквозняке, быстро можно подхватить ОРЗ», — пояснила врач. Дождевик, по ее словам, лучше надевать на дачу или в поход за грибами. В резиновых сапогах же не циркулирует воздух, что может привести к развитию грибка.

Лучшим средством для защиты от дождей специалист назвала обычную одежду: кроссовки на плотной подошве и утепленную куртку на синтепоне или пухе с капюшоном. Такая верхняя одежда удерживает тепло, но при этом человек не потеет, добавила Алексеева.

Ранее россиянам посоветовали во время занятий спортом на улице в плохую погоду защищать от холода голову, руки и ноги. Специалисты также призвали утеплять не защищенные жировой тканью зоны тела, в том числе икры и щиколотки.