Россиянам дали советы по занятию спортом на улице в холод

Россиянам посоветовали во время занятий спортом на улице в плохую погоду защищать от холода голову, руки и ноги. Об этом рассказал агентству «Москва» главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников.

«Чтобы занятия спортом в прохладную погоду на улице были комфортными и не заканчивались простудой, одежда должна быть, прежде всего, приспособленной для занятий спортом. Во время занятий происходит повышенное потоотделение, и экипировка должна это учитывать», — отметил специалист.

По его словам, необходимо, чтобы одежда не сковывала движения, защищала от ветра и дождя, позволяла телу дышать и испарять влагу. Он также призвал утеплять не защищенные жировой тканью зоны тела, в том числе икры и щиколотки.

«Головной убор или повязка, перчатки должны защищать от ветра и влаги и быть удобными, поэтому лучше стоит отдавать предпочтения так же, как и в одежде спортивным моделям из функциональных тканей», — объяснил эксперт.

В конце августа врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что физическая активность является главным способом продлить жизнь. Он порекомендовал россиянам отказаться от лифтов в пользу лестницы, а также перестать закупать продукты на неделю вперед, чтобы чаще ходить в магазин пешком.