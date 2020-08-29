Врач раскрыл главный способ продлить жизнь

Физическая активность является главным способом продлить жизнь. Способ жить дольше раскрыл врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1».

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«В списке "физические нагрузки, диета, медицина, лекарства" только физические нагрузки продлевают жизнь. На втором месте — ограничение калорий и так далее», — сказал он.

Мясников порекомендовал россиянам отказаться от лифтов в пользу лестницы, а также перестать закупать продукты на неделю вперед, чтобы чаще ходить в магазин пешком.

«При частых походах в магазин вам не придется съедать большие объемы пищи, боясь, что покупки, с таким трудом донесенные до дома, испортятся», — пояснил специалист.

С рекомендацией об активном образе жизни солидарны не только представители медицинского сообщества, но и многие долгожители. Так 104-летняя профессор Гарварда Рут Кундсин, делясь секретом своего долголетия, призналась, что продолжала заниматься спортом, несмотря на преклонный возраст. В 93 года она начала выполнять упражнения в зале под присмотром профессионального тренера.