В российской Арктике заметили цветущие в снегу лилии

В Мурманске заметили цветущие во время первых снегопадов лилии. Фото распустившихся цветов опубликовали во ВКонтакте.

В комментариях к публикации жители города стали делиться снимками и других цветущих не по сезону растений: гладиолусов, кувшинок и подсолнухов.

Синоптики обещают жителям города понижение температуры до нуля градусов, а также осадки в виде дождя и мокрого снега, передает ТВ-21. На дорогах Мурманска 15 октября ожидается гололедица. В региональном министерстве транспорта попросили автолюбителей сменить летние шины на зимние.

Ранее синоптики спрогнозировали россиянам аномальную зиму. Температурные аномалии будут наблюдаться с октября по март, они станут разнонаправленными — большинству жителей страны стоит ожидать февраль холоднее, чем в 2019 году, но при этом в некоторых регионах спрогнозирована температура выше нормы.