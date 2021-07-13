На Ставрополье лошади оказались лечебными — их используют для реабилитации пациентов с неврологическими расстройствами. Об этом сообщает «Свое ТВ».

По информации издания, в одном из конно-спортивных клубов, расположенном в Шпаковском округе, практикуют иппотерапию. По словам медиков, раскачка, образующаяся во время катания на лошади, заставляет активно работать те группы мышц, которые редко задействуются при повседневных действиях.

«Лошадь приводит мышцы в порядок, приводит суставы в порядок. Главное – правильно этим пользоваться, правильно сидеть на лошади, правильно управлять», — пояснил заместитель руководителя конно-спортивного клуба Вячеслав Никоненко.

Отмечается, что иппотерапия эффективна при реабилитации людей с церебральным параличом, а также для пациентов, которые перенесли тяжелые травмы, например, сотрясения мозга. Кроме того, Никоненко добавил, что лошади легко идут на контакт с детьми и взаимодействуют с ними.

В мае 2017 года появилась информация о том, что мини-лошади помогут пассажирам американского аэропорта бороться со стрессом. Животные не испытывают страха, поскольку прошли сотни часов обучения в аэропорту, чтобы привыкнуть к тому, чтобы не бояться толпящихся вокруг них людей.

