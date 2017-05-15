Мини-лошади помогут пассажирам американского аэропорта бороться со стрессом

Пассажирам Международного аэропорта Цинциннати/Северный Кентукки (штат Кентукки) предложили бророться с тревогой и стрессом с помощью иппотерапии. Дважды в месяц в авиагаване работают мини-лошади, живущие на ферме Seven Oaks на западе штата Огайо. Об этом сообщает телеканал abc13.

Отмечается, что животные не испытывают страха. Они прошли сотни часов обучения в аэропорту, чтобы привыкнуть к тому, чтобы не бояться толпящихся вокруг них людей.

Телеканал отмечает, что некоторым пассажирам настолько понравилась идея с иппотерапией, что они планируют свое расписание перелетов исходя из графика работы Seven Oaks в аэропорту.

Также эти лошади работают в домах престарелых и школах.

На данный момент в нескольких аэропортах США животные помогают путешественникам справиться со стрессом. Собаки с кинологами работают в терминалах воздушных гаваней, и испытывающие тревогу пассажиры могут подойти и погладить псов. В конце 2016 года сообщалось, что подобная практика может быть внедрена и в Шереметьево, однако позднее эта информация была опровергнута.

