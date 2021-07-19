В Ботаническом саду Ставрополя распустились экзотические цветы

В Ставропольском ботаническом саду распустились экзотические растения. Соответствующий репортаж публикует канал «Вести Ставрополья».

Корреспондент Валерия Денисенко посетила оранжерею, чтобы показать зрителям цветение лотоса, кувшинки и гименокаллиса. Так, в ботаническом саду расцвела кувшинка «Виктория амазонская», диаметр цветков которой достигает 28 сантиметров. При этом ее листья могут выдержать вес до 60 килограммов.

Помимо этого, в водоеме появились 15 цветков китайского лотоса, цветение которого продлится до середины сентября. Вдобавок в оранжерее распустились гименокаллисы, которые увядают всего за один день. «Они неприхотливы и могут обойтись без особо ухода», — прокомментировал один из работников сада.

Ранее в июле в Ставропольском ботаническом саду на пальме появились финики впервые за 40 лет цветения. Сотрудники ботанического сада рассказали, что на дереве выросла небольшая ветвь, на которой появились зеленые финики. Отмечается, что пальма цвела в оранжерее 40 лет подряд, однако принесла плоды только в 2021 году.