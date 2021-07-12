На Дальнем Востоке решили организовать новую горно-таежную экспедицию

В Ульчском районе Хабаровского края решили организовать новую горно-таежную экспедицию. Об этом сообщает Viperson.

Как отмечают местные краеведы, на Дальнем Востоке недавно был найден горный район площадью около ста квадратных километров. Его обозначили по названиям истоков ближайших рек — Спрут-Хенмый-Чичимарским. По новой тропе можно подняться в «локальную горную страну».

Первые участники уже побывали в экспедиции. Исследователи проехали по тропе на автомобилях, разведали наиболее безопасные подъезды к сопкам и обозначили места, с которых можно начинать восхождение к вершинам. По словам одного из члена экспедиции Владимира Петтая, это был «жесткий» поход.

Тем не менее, на вершинах путешественнику открываются необычные виды с каменными останцами, скалистыми гребнями и каньонами. Кроме того, там можно найти типичную высокогорную растительность, а также посмотреть на животный мир.

Амурскому казачьему обществу посчастливилось отыскать там примулу иезскую, которая считается редким и охраняемым видом цветов. Уточняется, что на высокогорье была найдена целая поляна этих растений. При этом ранее считалось, как отмечает издание, что ареал распространения данного вида ограничивается только территориями японского острова Хоккайдо и Сихотэ-Алиньского заповедника в Приморье.

Помимо этого, на северо-восточном склоне горы Яр исследователи заметили эдельвейс альпийский.

Ранее стало известно, что на Северном Кавказе появится программа по гастротуризму. Такой план будут создавать и реализовывать до 2035 года. Местные блюда можно считать неотъемлемым элементом культуры и традиций северокавказских народов.