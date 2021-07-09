Для Северного Кавказа разработают программу гастрономического туризма

Для Северного Кавказа разработают программу гастрономического и культурного туризма. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Соответствующее распоряжение подписал российский премьер-министр Михаил Мишустин. Формирование программы будет вестись в рамках утвержденной председателем правительства Стратегии развитии туризма в Северо-Кавказском федеральном округе до 2035 года. Ее исполнением займется Ростуризм, Минприроды России, представители делового сообщества, профессиональные объединения и ассоциации в сфере туризма.

Мишустин также поручил в ближайшее время создать создать концепцию культурно-познавательного туризма в регионе. Программа гастрономического туризма рассматривается как как элемент культуры и традиций народов, которые проживают на Северном Кавказе.

Всего в утвержденный премьер-министром план было включено 29 мероприятий. В документе уточняется, что он нацелен повышение качества туристических услуг и создание конкурентоспособных туристических продуктов в регионе.