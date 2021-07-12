Россиянин на инвалидной коляске отправился в путешествие на Байкал

Житель Ачинска, 38-летний Виктор Сибирин, отправился в путешествие на Байкал на инвалидной коляске. Об этом он сообщил на своей странице во «ВКонтакте».

«Прогулка от Ачинска до озера Байкал началась», — написал он.

Сибирин также записал видеоролик, в котором рассказал, что уже покинул город и выехал на трассу.

Как пишет NewsLab, россиянин взял с собой только самое необходимое — палатку, спальный мешок, еду и воду. Ему предстоит преодолеть более тысячи километров в одну сторону.

Ранее известный путешественник Евгений Ковалевский и чемпион России по парусному туризму Станислав Березкин отправились с пристани Кронштадта. Они посвятили свое путешествие известным русским мореплавателям. У экспедиции сразу несколько целей: научная, дипломатическая и просветительская.