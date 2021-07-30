В ботаническом саду Томского университета впервые зацвела «орхидея-инопланетянин»

В ботаническом саду Томского государственного университета впервые зацвела «орхидея-инопланетянин» — экзотическая орхидея психопсис. Об этом сообщили в пресс-службе вуза, передает РИА «Томск».

В 2020 году к 140-летнему юбилею ботсада выделили 500 тысяч рублей на развитие его инфраструктуры.

«Средства, полученные за счет доверительного управления от целевого капитала, были израсходованы на улучшение экспозиций как внутри оранжерей, так и в парковом пространстве сада. Для оранжерей была закуплена коллекция экзотических орхидей, и в этом году одна из них впервые зацвела», — рассказали в вузе.

Орхидея психопсис родом из тропических лесов Центральной и Южной Америки. Ее назвали в честь древнегреческой богини Психеи. Свое название «инопланетянин» она получила за необычную форму цветка.

