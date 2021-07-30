Дальневосточные лотосы расцвели на новом озере под Хабаровском

Дальневосточные лотосы расцвели на озере близ Хабаровска. Об этом в пятницу, 30 июля, сообщает AmurMedia.

По данным агентства, распустившиеся цветы заметили на озере у 21-го километра трассы на подъезде к селу Ровное. Первыми лотосы обнаружили жители местного дачного товарищества «Разлив».

Как отмечается, на данном водоеме цветы появились впервые.

Ранее в июле сообщалось, что в Астраханской области для туристов создали карту цветения лотосов. Так, в «Яндекс.Картах» появились обозначения населенных пунктов, где туристы могут увидеть цветение собственными глазами.