В нацпарке на Южном Урале заметили редчайшую бабочку

В национальном парке «Зигальга» на Южном Урале заметили редчайшую бабочку Аполлона. В России и во многих европейских странах она внесена в Красную книгу, сообщает «Комсомольская правда».

В пресс-службе нацпарка отметили, что, по данным на 2010 год, этих бабочек осталось менее тысячи. Поэтому ловить их ни в коем случае нельзя. Запечатлели бабочку с прозрачными крыльями на фотокамеру.

Как сообщает издание, Аполлоны селятся на скалистых склонах и лугах в долинах рек, реже — на склонах карьеров или железнодорожных насыпях. Численность этих насекомых сокращается от природных пожаров и уменьшения площади лугов, соответственно, сокращения числа цветов, нектаром которых питаются бабочки.

Ранее сообщалось, что в Международный день тигра в Приморском крае в тайгу выпустили тигрицу, которая потеряла котят. В центре «Амурский тигр» рассказали, что ее удалось отловить в ночь на 25 апреля в селе Филипповка Хасанского района. Тигрицу отправили на передержку в «Центр реабилитации тигров и других редких животных» в селе Алексеевка.