В зоопарке Удмуртии показали новорожденных полярных сов

Сотрудники зоопарка Удмуртии впервые показали новорожденных полярных сов. Соответствующая публикация появилась на официальной странице учреждения во «ВКонтакте».

На размещенных в сети кадрах совята вместе со взрослыми особями запечатлены в вольере. Видно, как они неуклюже пытаются передвигаться по траве.

«Пять птенцов полярной совы появились на свет около месяца назад. Они уже немного подросли, вышли из гнезда и самостоятельно берут пищу», — гласит подпись под снимками.

Ранее в июле сообщалось, что в Калининградском зоопарке животных начали кормить мороженым и купать в бассейне. Из-за аномальной жары сотрудники зоопарка принимают меры для спасения зверей и следят за тем, чтобы им было комфортно. Так, всем животным обеспечивают места в тени, а тех обитателей зоопарка, которые не могут купаться в бассейне самостоятельно, поливают водой.