В российском пригороде нашли останки жившего 80 миллионов лет назад ящера

В одном из пригородов Саранска во время палеонтологических раскопок нашли останки доисторического ящера плезиозавра, который существовал около 80 миллионов лет назад. Об этом «Известиям Мордовии» рассказал научный сотрудник отдела природы Республиканского краеведческого музея имени Воронина Игорь Мелешин.

«Такие морские обитатели в конце мелового периода мезозойской эры были распространены по всему Земному шару», — отметил ученый. По его словам, целые скелеты древних рептилий находят довольно редко, но в этот раз удалось обнаружить почти полный позвоночный столб ящера.

Кроме того, Мелешин отметил, что находка саранских палеонтологов может «пролить свет на биологию и экологию данной группы морских рептилий». В перспективе даже есть надежна на совершение еще более значимых открытий на территории республики.

Ранее российские археологи в селе Хотылево, расположенном под Брянском, нашли останки мамонтов, а также предметы быта и культуры, которым несколько тысяч лет. На этом месте, в бассейне реки Десна, находится стоянка эпохи палеолита. Ученые из экспедиции намерены подтвердить версию, что территория когда-то была освоена людьми.