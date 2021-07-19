Археологи нашли в Красноярске бивень мамонта длиной более метра

В Красноярске археологи нашли бивень мамонта длиной более метра. Об этом сообщил директор АНО «Археологическое исследование Сибири» Тимофей Ключников, передает РИА Новости.

По словам Ключникова, бивень нашли на стоянке эпохи палеолита «Афонтова гора». Он отметил, что такие находки довольно редкие.

Исследования на «Афонтовой горе» начались в 1884 году. С этого момента ученые обнаружили множество артефактов, в том числе каменные и костяные орудия, кости животных и человека, а также данные о том, что человек приручил собаку 15-17 тысяч лет назад. Всего на сегодняшний день на стоянке выявлено восемь культурных слоев.

Ранее сообщалось, что в Туве обнаружили каменные стелы, датированные концом IX века до нашей эры. Археологи считают, что находки напрямую связаны с ритуальным комплексом и являются продолжением обнаруженных ранее следов человеческих и животных жертвоприношений.