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Новое потомство редких ямальских соколов попало на видео

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Ученые сняли на видео новое потомство редких ямальских соколов

Ямальские кречеты вывели максимальное количество птенцов. Видео с потомством публикует в своем Instagram арктический научно-исследовательский стационар Института экологии растений и животных УрО РАН.

«Наша Ася вместе с партнером стабильно пополняет популяцию этих редких соколов. Совсем скоро эти "гадкие утята" превратятся в красивейших птиц», — говорится в сообщении.

Об обнаружении гнезд ямальских кречетов стало известно в мае 2019 года. Исследователи нашли их на самой северной железнодорожной станции Обская-Бованенково. Это единственный в мире случай, когда птицы живут на действующем объекте.

Ранее в июле на Ямале обнаружили два города XVI-XIX веков, о существовании которых археологи и ученые знали только из письменных источников.

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