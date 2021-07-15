Россиянка вырастила виноград на севере и раскрыла секрет успеха

В селе Намцы в Якутии садовод Евдокия Гаврильева вырастила виноград. Россиянка заявила, что секрет ее успеха заключается в том, чтобы вовремя снять плоды с ветки, пока они не перезрели. Об этом она рассказала в своем Instagram.

«Вы спрашиваете, какой он на вкус — просто обалденный. Следовательно, он не идет в никакое сравнение с магазинским», — написала она в соцсети.

Женщина добавила, что при выращивании таких ягод на севере важно не передержать и вовремя снять их с ветки, потому что недозрелый виноград сам никогда не доспеет. «Поэтому важно уметь правильно определить состояние зрелости для каждого сорта», — пояснила Гаврильева.

Жительница Якутии выращивает виноград в условиях севера с 2017 года.

Ранее стало известно, что в Мурманской области пройдет самый северный в мире веломарафон «Муста-Тунтури». Он состоится 17 июля. Участники заезда проедут дистанции длинной в 110, 50 и 25 километров вдоль полуострова Средний через перевал Муста-Туруни.