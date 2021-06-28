В Якутии построят первый в мире центр мамонта

Власти Якутии обсуждают строительство Всемирного центра мамонта. Для выбора проекта здания проведут архитектурный конкурс, в котором смогут принять участие все желающие. Об этом говорится в сообщении, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Согласно тексту сообщения, Всемирный центр мамонта станет открытым пространством для российских и зарубежных ученых. Внутри него будут находиться исследовательские лаборатории и мониторинговые станции, криохранилище мамонтовой фауны и музейно-выставочный комплекс. Также в состав центра войдет научно-исследовательский полигон «Парк ледникового периода».

В центре мамонта займутся сохранением уникальных палеонтологических объектов, а также проведут научно-исследовательские работы по изучению мамонтовой фауны.

Для строительства здания сейчас выбирают земельный участок. Проект получил поддержку у ученых Российской академии наук. Его создание также обсудят на Международном мамонтовом форуме, который пройдет в Якутске в июне 2022 года.

Ранее власти Якутии собрались разводить клонированных мамонтов. Глава Якутии Айсен Николаев спрогнозировал, что ученые смогут клонировать вымершее животное, которое вскоре будет населять тундру. Он отметил, что темпы технологического развития позволяют предполагать, что ученые смогут возродить популяцию древнего животного.