В Арктике пройдет самый северный в мире веломарафон

В Мурманской области пройдет самый северный в мире веломарафон «Муста-Тунтури». Он состоится 17 июля, об этом сообщает «СеверПост».

По информации издания, веломарафон пройдет в четвертый раз. Участники заезда проедут дистанции длинной в 110, 55 и 25 километров вдоль полуострова Средний через перевал Муста-Тунури.

Ранее на Ямале нашли самую северную стоянку древних людей эпохи палеолита. Ученые обнаружили пять новых археологических объектов. Три из них относятся ко второму тысячелетию до нашей эры, остальные два (нуклеус и заготовка орудия) лежали в отложениях 30-50 тысяч лет назад.

В Арктике также появится туристический маршрут через три границы. Его создадут в заповеднике «Пасвик», который находится на границе Финляндии, Норвегии и России.