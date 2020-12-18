Самую северную стоянку древних людей нашли на Ямале

Самый северный на Ямале памятник эпохи палеолит найден российскими археологами на надпойменных террасах на реке Сыня в нижнем течение Оби (Шурышкарский район). Об этом сообщается в группе проекта «Новая археология» Новосибирского государственного университета во «ВКонтакте».

Ученые обнаружили пять новых археологических объектов на стоянке древних людей. Три из них относятся ко второму тысячелетию до нашей эры. Два других каменных предмета (нуклеус и заготовка орудия) лежали в отложениях плейстоценового возраста, то есть им было 30-50 тысяч лет. Исторически важное открытие должно изменить представления о заселении этих северных территорий.

Раньше наиболее северным памятником считалось местонахождение Луговское под Ханты-Мансийском, ему насчитывалось 11-17 тысяч лет. Затем на севере округа раскопали стоянку Комудваны — 12-15 тысяч лет. «Это открытие сдвинуло известную границу освоения региона древним человеком на 300 километров на север», — говорится в публикации.