Под Нарьян-Маром нашли артефакты III-I тысячелетий до нашей эры

Ученые Ненецкого краеведческого музея и Пустозерского музея-заповедника в ходе экспедиции в районе озера Саиндейты в верховьях реки Ортины (приток Печоры) обнаружили артефакты III - I тысячелетий до нашей эры, сообщает ТАСС.

Среди находок экспедиции фрагменты керамических сосудов, кремниевые наконечники стрел и бронзовые украшения. Кроме того, был найден фрагмент изделия из железа, напоминающий перо, определить его назначение не удалось. Находки датировали третьим-первым тысячелетием до нашей эры, остальные предметы относятся к позднему железному веку.

По данным ТАСС, в районе Нарьян-Мара обнаружено много археологических памятников, большая часть которых — временные стоянки древних охотников.

Четыре промысловые стоянки первобытных людей были обнаружены два года назад. Территория памятников разрушена ветровой эрозией: большинство артефактов лежали на песчаных дюнах.

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