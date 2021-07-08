Театр из Якутии стал лучшим на региональном конкурсе

Победителем шестого конкурса региональных театральных коллективов «Полюс. Золотой сезон» стал Мирнинский театр из Республики Саха (Якутия). Об этом пишет «Сахамедия».

Театр стал лучшим, представив спектакль «Разбойники». Второе место занял театр «Поиск» из Красноярского края со спектаклем «Мертвые души. Второй том», а третье — Красноярский театр оперы и балета со спектаклем «Богатыри».

Также в число победителей вошли Красноярский драматический театр имени А. С. Пушкина, Красноярский театр юного зрителя, Иркутский академический драматический театр, театр юного зрителя Якутии, Магаданский государственный музыкальный театр, Иркутский театр «Драма».

Девять победителей разделят между собой призовой фонд в шесть миллионов рублей. Театральные коллективы станут участниками фестиваля «Территория. Красноярск», который пройдет с 15 по 21 ноября. Занявшие первые три места театры покажут свои спектакли. Также запланированы показы московских театров и читки современных российских пьес.

Ранее сообщалось, что в Норильске появится Арктический музей современного искусства (Arctic Museum of Modern Art, AMMA). Предполагается, что AMMA станет объектом глобального значения и попадет в ряд самых значимых музеев мира. Его площадь составит 8500 квадратных метров.