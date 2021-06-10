В Норильске появится Арктический музей современного искусства (Arctic Museum of Modern Art, AMMA), его архитектурный проект был одобрен 10 июня. Об этом сообщается на сайте «Норникеля».

Как заявил мэр города Дмитрий Карасев, реализация проекта стала возможна благодаря выделенному «Норникелем» дополнительному финансированию на развитие города в размере 150 миллиардов рублей. Планируется, что в ближайшие пять лет в Норильске появятся два новых музея.

Предполагается, что AMMA станет объектом глобального значения и попадет в ряд самых значимых музеев мира, его площадь составит 8500 квадратных метров. «Проект АММА станет самым северным музеем современного искусства в мире, в который всем захочется попасть», — сказал Карасев. Для его реализации трансформируют бывший дом торговли.

По словам старшего вице-президента, руководителя блока кадровой, социальной политики и связей с общественностью «Норникеля» Ларисы Зельковой, Арктический музей современного искусства создаст в Норильске серьезный и значимый культурный контекст, который поможет превратить его в «город будущего».

Архитектурный проект для Арктического музея разрабатывали несколько ведущих архитектурных бюро. Одной из его особенностей станет открытый для посещения публикой депозитарий.

Масштабная реорганизация затронет всю муниципальную музейную сеть, объединенную с 2016 года в музейно-выставочный комплекс Музей Норильска. Как рассказала директор комплекса Наталья Федянина, весь комплекс по своей концепции должен «стать платформой для непрерывного протяженного развития городского сообщества».