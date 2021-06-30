В России появится движение для сохранения природы Арктики

В России создадут движение «Чистая Арктика» для сохранения дикой природы и уборки северных территорий. Об этом заявил основатель Клуба полярных путешествий Николай Савельев, передает ТАСС.

«Объединить бизнес, науку, общественность, какие-то волонтерские движения на очистку Арктики — это великая задача. Тем более что в этом году, в мае, Россия вступила в председательство в Арктическом совете», — заявил Савельев.

Основатель клуба полярных путешествий отметил, что идея создать новое движение принадлежит капитану атомного ледокола «50 лет Победы» Дмитрию Лобусову. Он наблюдает за Арктикой много лет и видит необходимость сохранения дикой природы Севера.

По словам Савельева, на заседании Общественной палаты 5 июля будет обсуждаться вопрос о создании движения «Чистая Арктика».

Ранее в Арктике началась Большая Норильская экспедиция. Группа ученых из Российской академии наук (РАН) изучит экологическое состояние северной территории. Также она исследует поверхностные воды, почвы, донные отложения, флору, фауну и многолетние грунты.