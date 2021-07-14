На Ямале археологи обнаружили два древних города

На Ямале обнаружили два города XVI-XIX веков, о существовании которых археологи и ученые знали только из письменных источников. Об этом сообщает «Север Пресс».

Находку обнаружили в нижнем течении Оби Приуральского и Шурышкарского районов. Один из городов — Рунимов. Ученые нашли орнаментированный топор и фрагмент винта от кремневого замка старинного ружья. Артефакты, по их версии, относятся к XVII веку. Второе поселение — Полуйский городок. Ученые обнаружили большой слой щепы, который позволил избежать полного уничтожения памятника.

В Научном центре изучения Арктики отметили, что в черте Салехарда есть село с таким же названием. Раньше его называли Носовым, или Полуйским Мысовым городком.

Ранее сообщалось, что под Териберкой Мурманской области компания друзей решила собраться на природе и пожарить шашлык. Однако приготовить мясо им помешал медведь, который пришел к стоянке людей. Отдыхающие залезли в машину, чтобы спастись.

