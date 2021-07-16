Археологи на Ямале собрали большую коллекцию артефактов возрастом 500 лет

Археологи на Ямале собрали большую и уникальную коллекцию артефактов, самым старшим из которых около 500 лет. Об этом сообщает «Ямал 1».

Ученые из нескольких регионов провели детальное изучение могильника Нюрымпосллор 2, который находится в Приуральском районе. Во время экспедиции были исследованы шесть захоронений, относящиеся к XVI-XVII векам.

Отмечается, что захоронения довольно хорошо сохранились, а также не подвергались разграблению. Благодаря этому исследователи смогли обнаружить множество серебряных и позолоченных изделий, а также различные украшения возрастом в 500 лет.

После необходимой обработки коллекцию артефактов планируется передать на хранение в Салехардский музей имени Шемановского. Антропологические останки отправят в Екатеринбург для дальнейшего изучения.

Ранее в Костромской области обнаружили средневековые захоронения. Специалисты считают, что на территории есть в том числе захоронения пермских финно-угров, однако точные выводы делать рано из-за разграбления некоторых могил.