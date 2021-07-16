Археологи нашли древние каменные стелы в Туве

Российские археологи обнаружили два погребальных памятника IX века до нашей эры в Туве

Международная комплексная археолого-географическая экспедиция Русского географического общества (РГО) обнаружила древние каменные стелы в Туве. Об этом сообщает портал «Тайга Инфо».

Согласно материалу, на территории кургана «Туннуг» обнаружили два погребальных памятника из камня в виде вытянутых стел, датированных концом IX века до нашей эры. По мнению археологов, находки напрямую связаны с ритуальным комплексом и являются продолжением обнаруженных ранее следов человеческих и животных жертвоприношений.

Отмечается, что одна из стел найдена целой, а вторая состоит из двух обломков. На обоих камнях прослеживается изображение человека.

«В целом, для того времени характерна установка похожих стел, но с такой иконографией — пока не встречалось», подчеркнул научный руководитель экспедиции Тимур Садыков. Известно, что аналоги описанных стел ученые пока не обнаружили.

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