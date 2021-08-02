Археологи нашли останки мамонтов под Брянском

Российские археологи в селе Хотылево, расположенном под Брянском, нашли останки мамонтов, а также предметы быта и культуры, которым несколько тысяч лет. Об этом сообщает ГТРК «Брянск».

На этом месте, в бассейне реки Десна, находится стоянка эпохи палеолита. Ученые из экспедиции намерены подтвердить версию, что территория когда-то была освоена людьми.

В числе находок, подтверждающий сведения о наличии человека в этом месте, оказались предметы быта, в том числе керамические изделия. При этом археологи нашли и кости мамонтов, обитавших на территории во время палеолита, или каменного века.

Помимо этого, на месте археологических раскопок работают геологи. По данным канала, они делают анализ почвы и тем самым собираются составить отчет о климате в то время.

Ранее стало известно, что в Красноярске специалисты нашли бивень мамонта длиной более метра. По словам директора АНО «Археологическое исследование Сибири» Тимофея Ключникова, находка была сделана на стоянке «Афонтова гора».