В Севастополе нашли средневековый склеп с останками христиан

В Севастополе археологи нашли склеп VII-X веков, в котором оказались останки нескольких поколений христиан из обеспеченной местной династии. Об этом рассказал глава экспедиции Сергей Соловьев, передает ТАСС.

Он отметил, что раскопки проходили в южном пригороде древнего Херсонеса. На средневековом склепе были изображены христианский и византийский кресты Х и VII веков. По словам исследователя, усыпальницу использовали на протяжении 300 лет. В ней были погребены местные знатные жители из «довольно обеспеченной семьи».

По данным археолога, сама погребальная камера осталась в отличном состоянии. В ней есть каменные лежанки, а на выходе из склепа — углубления, на которые ставили деревянные гробы.

Найденные останки будут переданы антропологам. В настоящий момент неизвестно, сколько всего там было погребено людей. По словам главы экспедиции, «в склепе целая гора останков». В связи с этим специалисты сделали вывод, что после смерти нового родственника тело старого просто передвигали подальше, освобождая тем самым место.

Севастополь располагается на территории древнего Херсонеса, который люди заселяли еще 2,5 тысячи лет назад. В 424-421 годах до нашей эры в этом месте была основана древнегреческая колония. В ХIV веке нашей эры она распалась.

Ранее археологи из разных регионов России приехали в Крым для исследования древнегреческого города Акра, затопленного много веков назад. В июле специалисты нашли там перстень-печать с изображением богини Афродиты, смотрящейся в зеркало. На востоке Крыма — статуэтку Горы, древнеегипетского бога молчания.