Археологи нашли в Крыму редкий перстень с «Афродитой с зеркалом»

В Крыму археологи во время раскопок древнегреческой колонии Акра обнаружили перстень-печать с изображением богини Афродиты, смотрящейся в зеркало. Об этом сообщила участница экспедиции, научная сотрудница Государственного Эрмитажа Елена Арсентьева, передает ТАСС.

«На перстне, который стал одной из наиболее интересных находок этого сезона, изображена так называемая "Афродита с зеркалом": женщина на корточках, держащая в руках круглый предмет, на голове у нее, вероятно, что-то наподобие чепца. Видно, что фигура у нее очень женственная: нет каких-то "кубиков" на прессе или еще чего-то подобного, потому что греки ценили не худышек, а именно такие естественные фигуры с плавными линиями», — рассказала Арсентьева.

По ее словам, такие перстни выполняли роль личной подписи или печати. Находка достаточно редкая — за последние 10 лет в Акре обнаружено лишь второе ювелирное изделие.

Ранее сообщалось, что в Красноярске археологи нашли бивень мамонта длиной более метра. Его обнаружили на стоянке эпохи палеолита «Афонтова гора». По словам ученых, такие находки довольно редкие.