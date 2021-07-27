Археологи раскроют тайны крымского княжеского дворца, который в прошлом принадлежал правителям Феодоро. Небольшое княжество было в предгорьях Юго-западного Крыма в XIV-XV веках. Об этом рассказал глава экспедиции Александр Герцен, передает ТАСС.

По его словам, сейчас проводятся раскопки возле сторожевой башни. Помимо этого, началось исследование более раннего слоя, который археологи относят еще к византийскому периоду. Герцен отметил, что в VI-VIII веках, до момента появления княжества, на этом месте была страна Дори. В ней жили готы и аланы, принявшие христианство. В настоящее время там находится город Севастополь.

Археолог заявил, что при разборе каменных завалов была выявлена одна особенность — некоторые составляющие ансамбля изначально были сложены из массивных блоков более раннего периода. Предполагается, что это остатки здания, на месте которого позже возвели дворец для правителей Феодоро.

Герцен высказал версию, что из этих блоков ранее была сложена резиденция византийской администрации, а позже вместо нее появился новый ансамбль в виде башен и стен.

В VIII-IX веках эта территория, которая изначально была подконтрольна Византии, оказалась под властью хазар. Позже империя смогла восстановить свое влияние. В XIII-XIV веках регион принадлежал Золотой Орде. В процессе ослабления ее мощи местные христиане объединились и под византийским началом смогли создать православное княжество Феодоро.