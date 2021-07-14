В Крыму создали карту с обозначением мест НЛО и кладов

Российский океанолог и писатель Анатолий Таврический (Тынягин) создал уникальную карту Крыма, на которой обозначаются аномальные места, где можно встретить НЛО, посмотреть на затонувшие судна и поискать клады. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

На плакате с изображением Крыма имеются необычные топографические знаки. В частности, в виде летающих тарелок, русалок и сундуков с монетами. На обратной стороне карты автор описал все значения и нюансы.

Таким образом, воспользовавшись новым материалом, можно отыскать места силы или тектонические разломы, подобраться поближе к подводному вулкану, найти корабли и клады. В описании плаката есть и такие обозначения, как «Амазонки», «Прометей», «Менгиры, дольмены и кромлехи» и «НЛО над Крымом».

«Быть миллиардером, это очень хлопотное занятие», — заявил специалист, отвечая на вопрос, по какой причине он сам не ищет драгоценности и аномальные места, если знает, где они находятся.

Он рассказал, что, например, гора Аю-Даг является «базой НЛО», так как там постоянно замечают различные объекты «явно внеземного происхождения».

Любому туристу океанолог порекомендовал также поехать на места силы, обладающие сильной энергетикой. Он добавил, что они способны «подарить долголетие и исцелить от болезней людей с чистой совестью и покаявшихся в своих прегрешениях».

Ранее на востоке Крыма археологи нашли статуэтку древнеегипетского бога молчания Горы. Ее нашли специалисты, когда расчищали отвалы на некрополе. На этом месте когда-то была античная гробница, однако в 1990-х годах ее разграбили мародеры. Неизвестные, возможно, не заметили или не посчитали ценной статуэтку. В итоге подвеска из египетского фаянса темно-синего цвета, на которой изображен бог молчания, осталась в земле.