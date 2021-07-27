Российские археологи приехали в Крым для исследования затопленного города

Археологи из разных регионов России приехали в Крым для исследования древнегреческого города Акра, затопленного много веков назад. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей (ФАН).

Ученые рассказали, что город Акра основали более 27 веков назад, то есть еще до начала нашей эры. При этом в IV веке большая часть зданий оказалась под водой. Черное море поглотило почти все постройки, оставив на поверхности только остатки крепостной стены.

По словам исследователя Елены Арсеньевой, при работах на месте старого города чаще всего они находят осколки амфорной тары. По этим фрагментам можно сделать вывод, что раньше в Акре было много экономических взаимоотношений. Жители занимались торговлей и активно приобретали себе иностранные товары.

Ученым также известно, что горожане экспортировали вино и оливковое масло. При этом наибольшее количество приобретаемых товаров прибывало из Греции и островов Средиземного моря.

В июле также археологи нашли в Акре перстень-печать с изображением богини Афродиты, смотрящейся в зеркало. На востоке Крыма — статуэтку Горы, древнеегипетского бога молчания.

Ранее специалисты, которые проводят работы в районе Азова, рассказали о необычной находке XIV века — средневековой кастрюле. Ее импортировали из «заморской страны», когда Азак (прежнее название Азова) был большим портовым городом, через который проходили разные корабли.