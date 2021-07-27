Археологи нашли модные лапти под Костромой

Археологи во время раскопок торговых рядов в Солигаличе, расположенном в Костромской области, нашли модные лапти. Об этом сообщают «Солигаличские вести».

По данным специалистов, культурный слой остался в сохранности, так как с момента постройки деревянных рядов в этом месте больше не возводились здания. В связи с этим археологи надеются отыскать множество предметов быта, когда-то принадлежавших жителям города.

Уже известно о найденных нательных крестах, свинцовых пломбах и монетах. KOSTROMA.TODAY также отмечает, что на месте археологических раскопок под Костромой были подняты из земли древние лапти. Авторы статьи назвали их «модными», так как они прекрасно сохранились за многие столетия.

«Наша задача не только достать из-под земли предметы, относящиеся к жизнедеятельности строителей рядов и их предшественников, но и попытаться восстановить какие-то исторические факты, — рассказал начальник ОГБУ «Наследие» Алексей Лазарев. — И, конечно, хотелось бы найти ответы на неразгаданные вопросы».

Ранее стало известно, что крымские археологи нашли перстень с изображением богини Афродиты, смотрящейся в зеркало. Такие кольца выполняли роль личной подписи или печати. Находка достаточно редкая, как заявили специалисты.