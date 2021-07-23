Российские археологи нашли «пирамиды Хеопса» под Благовещенском

В селе Сергеевка Благовещенского района археологи нашли местные «пирамиды Хеопса», когда начали исследовать даурские «ушастые» городища. Об этом рассказал директор Центра по сохранению историко-культурного наследия региона Денис Волков. Его слова передает AMUR.LIFE.

Он отметил, что в понедельник, 19 июля, специалисты начали раскопки в шести километрах от села. Такой исторический памятник записан как «Сергеевка Городище-4», и это небольшая площадка с возвышением и башнями, «окантованная» валами и рвами высотой до трех-четырех метров.

«Мы находим эти городища только на территории Амурской области, и они распространены вдоль Амура и Зеи. В Китае таких памятников нет», — заявил специалист. Он добавил, что в регионе должно быть около 35 таких построек.

О найденных городищах мало что известно в настоящий момент. При этом считается, что в них могли проживать князья монголоязычных народов. Уверенности в таких заявлениях пока нет, отметил специалист. Есть также версия историков, что это городки-сторожевые посты XVII века. «Мы вообще ничего не знаем об этих "ушастых" сооружениях. У нас нет никакого археологического материала», — пояснил он.

По мнению директора Центра по сохранению историко-культурного наследия региона, это должны быть места, когда-то выполняющие культовую миссию, то есть это погребальные комплексы, где люди проводили обряды. После археологических раскопок название этого городища может поменяться, заявил специалист.

В заключение он привел в пример древнеегипетскую пирамиду Хеопса. У фараонов были большие пирамиды, а для их родственников, в том числе детей и жен, строились комплексы меньших размеров. В связи с этим предполагается, что и в Благовещенском районе археологами были найдены такие «пирамиды».