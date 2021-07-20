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Туляки своими силами спасли исторический памятник

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Фото: фонд «Внимание»

В Туле активисты своими силами восстанавливают объект городской истории — водоразборную будку. Об этом пишет ФАН.

Отмечается, что в городе остался лишь один памятник старины — в прошлом столетии водоразборные будки использовались туляками для раздачи воды. Местные активисты своими силами спасли объект от разрушения: они провели необходимую работу по переносу и реставрации постройки.

В настоящее время мероприятия по восстановлению продолжаются. По словам одного из активистов, строение необходимо украсить новыми наличниками, отремонтировать крыльцо и закончить ряд мелких работ. Ориентировочные сроки окончания реставрации — конец августа, открытие памятника запланировано в сентябре на День города.

Водоразборная будка расположена на территории краеведческого музея, ее смогут посетить все желающие.

Ранее в июле сообщалось, что в Туле впервые пройдет международный фестиваль кинокомедий. Мероприятие будет проходить с 5 по 11 сентября 2021 года. Отмечается, что фестиваль получил статус международного впервые: заслуженный деятель искусств России, профессор ВГИКа, писатель и драматург Аркадий Инин возглавит команду жюри из Сербии, Беларусии и Германии.

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