Житель Тулы создал «советский» мотоцикл своими руками

Житель Тулы своими руками изготовил «советский» мотоцикл из подручных средств. Соответствующий материал публикует портал «Клаксон».

По словам автора проекта под названием «СССР» Евгения Григорьева, практически все детали байка RatBikе («Крыса») были созданы вручную. Так, в процессе мужчина приобрел новые металлические трубы, листы, латунь и медь, а затем искусственно состарил перечисленные элементы.

Мастер оснастил байк бензиновым мотором УЗМД-Л3/2, который выпускался в середине прошлого века. Его объем составляет 250 кубических сантиметров, а мощность — три лошадиные силы. Мотоцикл может медленно передвигаться, однако скорость для автора проекта не является приоритетным параметром. Отмечается, что в конструкции «СССР» присутствуют фрагменты двух примусов, а также покрышки от сельхозтехники.

Григорьев рассказал, что на сборку транспортного средства у него ушло около полугода. Затраты на его создание составили 150 тысяч рублей.

В мае стало известно, что бывший финский чиновник начал зарабатывать благодаря скупке советских «Жигули». Ханн Лаурикайнен четыре года работал в правительстве Финляндии в Брюсселе, однако из-за кризиса на фоне пандемии коронавируса попал под сокращение. Тогда мужчина вернулся на родину, приобрел 10 советских автомобилей, которые, по его словам, ему всегда нравились, и начал сдавать их в аренду.