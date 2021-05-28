Бывший финский чиновник начал зарабатывать на советских «Жигули»

Бывший финский чиновник ушел из политики, открыл в пригороде Хельсинки прокат машин и начал на этом зарабатывать. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Согласно информации телеканала, Ханн Лаурикайнен четыре года работал в правительстве Финляндии в Брюсселе, однако из-за кризиса на фоне пандемии коронавируса попал под сокращение. Тогда мужчина вернулся на родину и приобрел 10 советских «Жигули».

«Моя любовь к советскому автопрому началась с "Лады Нива". Это шикарный вездеход. Всегда мечтал купить ее себе. А потом подумал, я ведь не один такой? Бизнес-план был у меня в голове. Даже когда я работал на правительство», — рассказал герой материала.

Отмечается, что в основном клиентами Лаурикайнена являются ценители советского автопрома, для которых винтажный автомобиль упомянутой марки вызывает чувство ностальгии.

В марте стало известно, что «Жигули» Бориса Немцова решили продать. Жительница Нижнего Новгорода Наталья Убайдова предлагает покупателям приобрести средство передвижения за три миллиона рублей. Автомобиль белого цвета был выпущен в 1991 году.