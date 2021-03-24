Lamborghini как у главного героя «Бригады» продадут за десятки миллионов рублей

В Москве выставили на продажу 31-летний Lamborghini LM002, который является первым внедорожником в истории автомобилей этой марки. Объявление появилось на сервисе «Авто.ру».

Речь идет о черном автомобиле 1990 года выпуска с красными кожаными сиденьями, полным приводом и механической коробкой передач. Пикап оснащен оригиналь­ным бензиновым двигателем V12 объемом 5,2 литра мощностью около 455 лошадиных сил. В объявлении указан пробег автомобиля — 10 тысяч километров. Его стоимость составляет 35 миллионов рублей.

Отмечается, что за семь лет производства Lamborghini LM002 (с 1986 по 1993 год) было сделано всего 328 экземпляров описанной модели. По этой причине машина является предметом коллекционирования. Такой есть, например, у султана Брунея — одного из самых известных коллекционеров автомобилей на планете.

Кроме того, на таком Lamborghini ездил главный герой многосерийного фильма «Бригада» Саша Белый.

Ранее в марте «Жигули» российского политика Бориса Немцова выставили на продажу. Автомобиль белого цвета был выпущен в 1991 году. Приобрести машину можно за три миллиона рублей.