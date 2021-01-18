В России 48-летнюю «Волгу» решили продать за миллионы рублей

Автомобиль ГАЗ-24 «Волга», выпущенный в 1973 году, продают в России за три миллиона рублей. Объявление появилось на портале «Авто.ру».

Заднеприводная машина с красным кузовом и бежевым кожаным салоном оснащена механической коробкой передач и 2,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 85 лошадиных сил.

По данным продавца, «Волгу» восстанавливали инженеры Горьковского автомобильного завода, в настоящий момент она находится в Москве. Отмечается, что для реставрации использовались только оригинальные детали.

Согласно предложению, 48-летняя машина растаможена и стоит на учете в ГИБДД, пробег составляет всего 310 километров.

Ранее в январе редкую модель Ford 90-х годов выставили на продажу за миллионы рублей. Речь идет об автомобиле Ford Escort Cosworth 1993 года, цена которой составила 9,2 миллиона рублей.