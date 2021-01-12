67-летний Ferrari с уникальным кузовом продадут на аукционе за миллионы долларов

Винтажный автомобиль Ferrari 375 America, выпущенный в 1954 году, продадут за миллионы долларов. Об этом сообщает Hypebeast.

По информации издания, всего компания Ferrari построила 11 купе и один кабриолет 375 America, однако кузовами такого типа работы туринского ателье Vignale оснастили только две машины. 22 января аукцион RM Sotheby's планирует выручить за уникальный 67-летний экземпляр вишневого цвета до 3,4 миллиона долларов (252,5 миллиона рублей).

Салон авто выполнен в бежевом цвете, интерьер оформлен в ретростиле и имеет небольшие потертости на обивке. Аукционный дом отмечает, что из-за этого модели может потребоваться реставрация. Купе до сих оснащено оригиналь­ным двигателем V12 объемом 4,5 литра с тремя карбюра­торами мощностью около 300 лошадиных сил и четырех­ступен­чатой механической коробкой.

Известно, что выставленный на продажу автомобиль в 1954 году демонстрировался на двух престижных мировых выставках — в Нью-Йорке и Женеве. Первым владельцем машины был Роберт Уилки (Robert Wilke) — выдающийся человек в сфере американских гонок и коллекци­онер эксклюзивных Ferrari. Этот экземпляр принад­лежал ему вплоть до самой кончины в 1970 году.

Ранее в январе советское авто выставили на продажу в Твери за 26 миллионов рублей. Речь идет о черном лимузине ЗИС-110. Из объявления на сайте auto.ru следует, что машина была выпущена в 1950 году, не требует ремонта и стоит на учете в ГИБДД.