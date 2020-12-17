Кабриолет 1959 года продадут в России почти за 15 миллионов рублей

Винтажный кабриолет Mercedes-Benz 220 SE, выпущенный в 1959 году, продадут в России почти за 15 миллионов рублей. Объявление появилось на портале «Авто.ру».

Заднеприводный автомобиль с коричневым кузовом и бежевым кожаным салоном оснащен 2,2-литровым бензиновым двигателем мощностью 120 лошадиных сил. Отмечается, что машина была восстановлена в Германии и в настоящий момент находится в Твери. Она растаможена и стоит на учете в ГИБДД, пробег составляет 50 тысяч километров.

По информации автора предложения, всего было выпущено 1112 экземпляров этой модели. Точная цена описанного Mercedes — 14 738 279 рублей. «Вам остается лишь оплатить машину, сесть за руль и окунуться в ту волшебную эпоху, когда "Мерседесы" не ломались, девушки не носили татуировок, а смартфоны были только в фантастических романах», — заключает продавец.

Ранее в декабре сообщалось, что один из самых ценных автомобилей в мире, местонахождение которого оставалось неизвестным последние 50 лет, выставят на торги в Лондоне. Речь идет о машине Bugatti Type 57S 1937 года. Она находится в первозданном состоянии, поскольку не использовалась с 1969 года. Ожидается, что стоимость лота составит от пяти до семи миллионов фунтов стерлингов (500-700 миллионов рублей).