В России продадут самый дорогой автомобиль

В Москве на продажу выставили самый дорогой в России автомобиль стоимостью в 225 миллионов рублей. Объявление появилось на портале «Авто.ру».

Речь идет о гиперкаре Bugatti Chiron 2018 года выпуска бело-синего цвета, пробег которого составляет 700 километров. Салон автомобиля отделан коричневой кожей с карбоновыми вставками. Его мощность — 1500 лошадиных сил, которые позволяют водителю разогнаться до 100 километров в час всего за 2,5 секунды. При этом максимальная скорость машины — 420 километров в час.

Согласно объявлению, суперкар находится в состоянии нового, его бывший и единственный владелец пользовался им два года и девять месяцев. Известно, что в 2016 году всего было выпущено 500 автомобилей Bugatti Chiron.

Ранее в августе роскошный автомобиль Майкла Джордана решили продать. Эксперты предполагают, что Mercedes-Benz S600 1996 года выкупят более чем за 100 тысяч долларов (7,4 миллиона рублей).