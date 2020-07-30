Россиянин продал автомобиль и забыл деньги в продуктовой тележке

Россиянин из Барнаула продал автомобиль и после этого забыл большую сумму денег в продуктовой тележке в местном супермаркете «Ашан». Об этом сообщает Altapress.

По информации издания, обычно в магазинах мужчина кладет кошелек в пакет, но в этот раз он бросил его в тележку. По этой причине он переложил пакеты в автомобиль, а деньги и документы оставил на парковке.

По словам мужчины, пропажу он заметил только на следующее утро и решил опубликовать объявление в социальных сетях. После этого ему начали звонить мошенники, готовые возвратить якобы найденный ими кошелек за денежное вознаграждение.

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Россиянин также обратился в полицию с заявлением о пропаже кошелька. Однако сотрудники правоохранительных органов не смогли ему помочь. Жена мужчины рассказала, что их больше интересовало, откуда ее супруг взял 500 тысяч рублей.

Позже пострадавший все-таки восстановил потерянные документы. При этом семья не верит в то, что деньги будут возвращены обратно. «Вот знаете, есть такое выражение: ждать, когда мешок на голову свалится? Типа не верь и не надейся. А вот кому-то свалился! Представляете?» — отметила его жена.

В декабре 2019-го с крыши машины в Оренбургской области случайно свалился миллион рублей. Позже деньги нашел 72-летний пенсионер. Он заметил на дороге сумку и обратился в полицию. «Оказалось, в одной из организаций инкассатор сложил деньги в специальную сумку, положил ее на крышу служебной машины и, забыв об этом, уехал», — пояснили полицейские.