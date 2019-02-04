Почтальон ошибся и принес набитый золотом пакет вместо купальника

Жюльену Шаньо из французского города Ван по ошибке прислали посылку, наполненную золотом. Об этом сообщает издание Le Point.

В преддверии отпуска 27-летний Шаньо заказал купальник для своей супруги. Однако вес пакета, который французу доставили в субботу, 2 февраля, показался ему подозрительным.

Вскрыв посылку, мужчина обнаружил луидоры, монеты начала XX века, и золотые слитки массой от 20 до 50 граммов. Общий вес золота составил 700 граммов, а его стоимость, по данным издания, — примерно 20 тысяч евро.

На небольшой, но тяжелой бандероли был указан адрес получателя, который проживал в нескольких километрах от Шаньо. Однако отдать посылку владельцу мужчина не смог, поскольку его не оказалось дома. Шаньо отнес ее в городской комиссариат, где полиция и установила личность настоящего адресата.

Дальнейшая судьба монет и слитков не раскрывается.

Заказанный купальник супругам до сих пор не доставили.

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