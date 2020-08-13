Роскошный автомобиль Майкла Джордана выставили на продажу

Автомобильный клуб Beverly Hills Car Club выставил на продажу роскошную машину шестикратного чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации Майкла Джордана. Об этом сообщает TMZ.

Речь идет о Mercedes-Benz S600 1996 года, который был доработан немецким тюнинг-ателье Lorinser. Пробег автомобиля составляет почти 253 тысячи километров. Известно, что торги закончатся 23 августа, а стартовая цена назначена в 23 доллара (1690 рублей). Эксперты предполагают, что лот будет продан более чем за 100 тысяч долларов (7,3 миллиона рублей).

Машина в цвете Green Black Metallic и мощностью 389 лошадиных сил оснащена автоматической коробкой передач, кондиционером, подогревом сидений, круиз-контролем, двумя подушками безопасности, электрическими стеклоподъемниками, гидроусилителем руля, люком с электроприводом и прочими функциями.

«Самое крутое в машине — это когда вы включаете автомобильный телефон, а на экране отображается имя Джордана», — рассказал представитель клуба.

По информации издания, этот Mercedes появлялся в 10-серийном документальном фильме «Последний танец» 2020 года, который рассказывает о карьере Джордана в конце 90-х.

Ранее в августе Сильвестр Сталоне выставил на продажу свой роскошный Cadillac Escalade ESV. На черную машину с небольшим пробегом в тысячу миль (1600 километров) 74-летний актер установил цену 350 тысяч долларов (25 миллионов рублей). Известно, что Сталоне лично разрабатывал интерьер суперкара.